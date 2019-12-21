Парламент ратифицировал Соглашение ЕАЭС о гармонизации законодательства в сфере финрынка

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената сегодня на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере финансового рынка", передает Kazakhstan Today.

Как отметили ранее в пресс-службе сената, ратификация документа способствует обеспечению взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов союза.

Закон принят с целью повысить доступность финансовых услуг для физлиц, а для субъектов предпринимательства и государства - снизить административные барьеры и повысить конкурентоспособность отечественных поставщиков услуг.

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