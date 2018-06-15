Парламент утвердил отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Депутаты парламента сегодня на совместном заседании палат утвердили отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, передает Kazakhstan Today

Как сообщил на заседании министр финансов Бахыт Султанов, в 2017 голу рост экономики составил 4%. При этом рост промышленности зафиксирован на уровне 7,1%, а сектора услуг - на 2,7%.

Поступления бюджета достигли 9,7 трлн тенге, их которых 48% приходятся на трансферты.

Расходы бюджета исполнены на 99,8% и освоены на 11 трлн 156 млрд тенге.

Также Султанов проинформировал, что государственный долг по отношению к ВВП составил 26%. Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 11-е место из 137 стран по показателю "Государственный долг", по сравнению с предыдущим годом рейтинг улучшился на 6 позиций.

"В дальнейшем, политика финансирования дефицита бюджета будет нацелена на национальную валюту и внутренние ресурсы, чтобы избежать зависимости от колебаний обменных курсов валют. На контроль взят внешний долг квазигосударственного сектора. Начиная с текущего года мониторинг их долга будет проводить Министерство финансов", - отметил глава ведомства.

Вместе с тем депутаты призвали критично отнестись к достигнутым показателям. В частности, секретарь Комитета сената по финансам и бюджету Ерболат Мукаев напомнил, что исполнение республиканского бюджета в 2017 году осуществлялось на фоне оживления мировой конъюнктуры и повышения темпов роста экономики Казахстана до 4%.

"С точки зрения исполнения по доходам и освоению, бюджет 2017 года выглядит успешным по сравнению с 2016 годом. Сумма неосвоенных средств сократилась с 36 млрд тенге в 2016 году до 15 млрд тенге в 2017 году. Наряду с этим необходимо учесть, что закон "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы" подвергался изменениям три раза, из них два раза затрагивались ключевые показатели финансового года и проведено 25 корректировок республиканского бюджета", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что темпы роста валового внутреннего продукта в целом и в отдельных отраслях выглядят весьма обнадеживающими. Объем валового внутреннего продукта вырос по сравнению с 2016 годом на 4,0 %, что на 0,6 % выше прогнозируемого уровня.

"Однако, этот результат назвать успешным и характеризовать его как всестороннее развитие не стоит. Во-первых, неплохой показатель роста ВВП, а также добывающей и обрабатывающей промышленности за год, был достигнут с учетом низкой базы 2016 года, когда выпуск экономики увеличился всего на 1%. Во-вторых, главной движущей силой экономического роста остается нефтяной сектор, так как добыча нефти увеличилась на 10,5%", - сказал депутат.

В этой связи Ерболат Мукаев призвал взглянуть на бюджет критически, сквозь призму работы над ошибками и мероприятий по дальнейшему улучшению бюджетного процесса.

"Следует отметить, что доход республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 5 трлн тенге. Но при снижении доли налоговых поступлений в 2017 году до 50% в доходах бюджета значительно возросла доля трансфертов из Национального фонда (до 45,5%). Сложившаяся ситуация напрямую указывает, что правительство не имеет, как такового, видения в целом по оптимальной структуре доходой части бюджета и налоговых поступлений и соответственно отсутствует концептуальный подход по реализации данного вопроса", - считает депутат.

Он также высказал настороженность в связи с устойчивой тенденцией роста суммы долга правительства и внешнего долга крупных субъектов квазигосударственного сектора, который превысил $55,5 млрд и составил 96,2% валютных активов Национального фонда.

"Практически его уровень подошел к предельному значению (100%) и может создать значительные риски финансовой нестабильности страны. Правительство должно усилить мониторинг и контроль за долгом квазигосударственного сектора", - подчеркнул сенатор.

Он также укал на то, что значительную долю в расходах республиканского бюджета по-прежнему составляют трансферты регионам. Вместе с тем, наряду с тенденцией постепенного снижения зависимости местных бюджетов от трансфертов из республиканского бюджета, сохраняется на высоком уровне финансовая зависимость местных бюджетов от центра.

"Одним из важных вопросов, поднимаемых каждый год, является эффективность расходования бюджетных средств. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2017 году, выросла на 52% в сравнении с 2016 годом и достигла 507,9 млрд тенге. Рост нарушений по неэффективному бюджетному планированию почти в 27 раз, определенно говорит о значительном снижении качества бюджетного планирования!" - заявил Мукаев.

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