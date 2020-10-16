Пассажирские авиаперелеты подешевели в Казахстане, но спрос упал

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - За январь - сентябрь 2020 года авиакомпании Казахстана перевезли 3,8 млн человек - на 40,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, передает Kazakhstan Today.

Непосредственно в сентябре авиаперевозки составляли 608,5 тыс. пассажиров - на 13,1% больше по сравнению с августом текущего года, однако на 19,7% меньше, чем в сентябре прошлого года. Пассажирооборот за девять месяцев составил 5,9 млрд пассажиро-километров, сократившись в 2,2 раза за год. В сентябре пассажирооборот составил 941,8 млн пассажиро-километров - на 46,5% больше, чем в августе, но на 35,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщает Еnergyprom.kz.

Международная ассоциация воздушного транспорта понизила свой прогноз перевозок на 2020 год. В настоящее время IATA ожидает, что в 2020 трафик снизится на 66% по сравнению с 2019 годом. Предыдущая оценка предполагала снижение на 63%.

Отмечается, что спрос на пассажирские перевозки в августе продолжал сильно падать по сравнению с нормальным уровнем, пассажирооборот снизился на 75,3% по сравнению с августом 2019 года. Восстановление пассажирских авиаперевозок было остановлено в середине августа из-за возобновления государственных ограничений перед лицом новых вспышек COVID-19.

Грузоперевозки воздушным транспортом по итогам девяти месяцев составили 15,5 тыс. тонн - на 18,7% меньше, чем в прошлом году. В сентябре перевезли 2,5 тыс. тонн груза - на 18,2% больше, чем в августе.

Грузооборот за январь - сентябрь составил 39,2 млн тонно-километров - на 33,7% меньше, чем в прошлом году. В сентябре грузооборот достиг 4,9 млн тонно-километров - на 30,8% больше, чем в августе", - говорится в сообщении.

По итогам девяти месяцев доходы авиакомпании заметно уступили прошлогодним показателям: в денежном выражении сокращение составило 54,3%, до 135,8 млрд тенге. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые за последние четыре года. Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее показатель достигал 297,1 млрд тенге - плюс 14,2% к предыдущему году. В сентябре текущего года стоимость услуг пассажирского воздушного транспорта снизилась на 8,7% по сравнению с сентябрём прошлого года.

Среди 17 регионов страны цены выросли лишь в четырёх: Западно-Казахстанской (на 36,1%), Атырауской (на 13,1%), Карагандинской (на 5,6%) и Костанайской (на 4,5%) областях. Ещё в четырёх регионах цена осталась неизменной: в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Значительно упали цены в столице (на 36,5%), Шымкенте (на 36,3%) и Мангистауской области (на 24,7%).

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