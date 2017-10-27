Павлодарский НПЗ в течение трех дней выйдет на полную мощность

Павлодар. 26 октября. Kazakhstan Today - Павлодарский НПЗ сегодня запущен и в течение трех дней выйдет на полную мощность. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства.

"Павлодарский НПЗ сегодня запущен. Утром я разговаривал с генеральным директором, нефть уже поступила на установку по первичной переработке. В течение трех дней завод выйдет на полную мощность, и через три дня должен быть высокооктановый бензин", - сказал Бозумбаев.

При этом он отметил, что в ноябре ситуация с ГСМ в республике стабилизируется. "Два казахстанских НПЗ будут загружены на полную мощность, но Атырауский завод временно приостановит работу", - сказал министр.

Как отметил министр, по прогнозу, потребление ГСМ в Казахстане в ноябре составит 270-280 тыс. тонн, при этом значительная часть будет закрыта за счет НПЗ.

"Мы хотим максимально загрузить Шымкентский и Павлодарский НПЗ и снизим загрузку на Атырауский. Они в декабре должны ввести установку каталитического крекинга. Объем выработки светлых нефтепродуктов должен резко повыситься, и завод будет более эффективным", - заключил глава Минэнерго.

Напомним, ранее Бозумбаев заявил, что стабилизация цен на ГСМ возможна в ноябре, а ситуация на рынке стабилизируется с выходом на полную мощность Павлодарского НПЗ. Он отметил, что в Казахстане более 40% бензина российского производства, цена на который выше. "В ноябре, мы думаем, доля российского бензина будет уменьшаться. Будет ниже 30%. Соответственно, мы ожидаем корректировки цены во второй половине ноября. В декабре, думаем, что 20% будет доля российского бензина", - сказал Бозумбаев.

Также глава ведомства подчеркнул, что для снижения конечной цены ГСМ необходимо уменьшить аппетиты нефтяников. "Нам нужно будет в ноябре хорошо работать с нашими нефтяниками, чтобы они свои аппетиты поумерили, и с нефтеперерабатывающими заводами", - заключил министр.

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