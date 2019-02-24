Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Пенсионные активы ЕНПФ за год выросли на 20,62%, 9378,03 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 января 2019 года, пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 9378,03 млрд тенге, увеличившись за год на 1603,21 млрд тенге, то есть на 20,62%", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

По информации Фонда, чистый инвестиционный доход за 2018 год, распределенный на счета вкладчиков, составил 917,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2018 год составила 11,27% при уровне инфляции, равной 5,3%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам в 2018 году составила 5,97%.

Отмечается, что основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (43,27%) составили государственные ценные бумаги. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 6,9% годовых, в долларах США - 4,4% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на 1 января 2019 года составляют 13,86% инвестиционного портфеля пенсионных активов. Средневзвешенная доходность к погашению на 1 января 2019 года по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,3% годовых, в долларах США - 5,0% годовых.

В пресс-службе также проинформировали, что на 1 января 2019 года доля депозитов составила 2,9% портфеля пенсионных активов, их средневзвешенная доходность к погашению 9,6% годовых.

Доля облигаций банков второго уровня РК в портфеле пенсионных активов составила 13,5%. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций, номинированных в тенге, составляет 10,0% годовых, в долларах США - 6,6% годовых.

На 1 января инвестиции в государственные ценные бумаги иностранных государств, номинированных в иностранной валюте, составили 12,7% портфеля со средневзвешенной доходностью к погашению 3,9% годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте - 67,2%, в долларах США - 32,37%, в других валютах - 0,4% портфеля пенсионных активов, уточнили в Фонде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства