Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ за год выросли на 2,1 трлн тенге

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали о ключевых показателях на 1 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Так, по данным пенсионного фонда, на 1 января 2021 года на счетах вкладчиков сформированы пенсионные накопления на сумму 12,9 трлн тенге. За год сумма увеличились на 2,1 трлн тенге, или на 20%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,6 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 19%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 315,3 млрд тенге (рост составил 28%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,2 млрд тенге (рост 12%)", - уточнили в пресс-службе ЕНПФ.

Специалисты отмечают, что с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,2 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 578,1 млрд тенге (рост 90%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года. При этом, стоит подчеркнуть, что инвестиционный доход превысил сумму пенсионных взносов.

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 1,1 трлн тенге, что превысило показатель за 2019 год на 94,8 млрд или 10%. Из общего объёма взносов, 95,6% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 1,04 трлн тенге (рост 10%), 46,9 млрд тенге (рост 8%) поступило по ОППВ, 539 млн тенге (рост 51%) было перечислено по ДПВ", - проинформировали в фонде.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 января 2021 года, по данным ведомства, составило 11,6 млн единиц (рост с начала года составил 10%). Отмечается, что наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 981 218 (рост 11%). Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ - 528 283 (рост 4%), количество счетов за счёт ДПВ в ЕНПФ сейчас 57 645 (рост 6%).

Выплаты составили 193,4 млрд тенге, большая часть которых, а именно 35%, приходилась на выплаты по возрасту (67,7 млрд тенге), переводы в страховые организации (46,3 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (36,8 млрд тенге), наследникам (36,5 млрд тенге), на погребение (4,4 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,7 млрд тенге)", - добавили в пресс-службе.

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