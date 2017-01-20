Перед лишением Казинвестбанка лицензии с его счетов могли вывести 180 млрд тенге

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Перед лишением Казинвестбанка лицензии с его счетов могли вывести 180 млрд тенге20.01.2017
Экономика  10:08

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Со счетов Казинвестбанка перед лишением лицензии, возможно, вывели 180 млрд тенге, считает депутат мажилиса Азат Перуашев.

"По информации граждан, имеются неофициальные данные, что в период между приостановлением лицензии на операции по физическим лицам и полным отзывом лицензии на банковскую деятельность из Казинвестбанка было выведено более 180 миллиардов тенге, по причине чего Казинвестбанк из стабильной финансовой организации превратился в банк с низкой ликвидностью",- сказал Перуашев на заседании мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Депутат потребовал проверить, соответствует ли эта информация действительности. Кроме того, Перуашев попросил Нацбанк провести встречу с вкладчиками Казинвестбанка и ответить, наконец, на их вопросы, информирует телеканал КТК.

Казинвестбанк лишился лицензии в конце прошлого года за ненадлежащее исполнение обязательств. Сейчас проходит процедура ликвидации. Известно, что в "лопнувшем" банке казахстанцы хранили свыше 16 млрд тенге. Вкладчикам обещали вернуть сбережения, но только на ту сумму, которая является гарантированной. А вот что будет с тремя миллиардами пенсионных накоплений, которые разместил в банке единый пенсионный фонд, неизвестно. Как заявил Перуашев, возврат этой суммы под сомнением, говорится в сюжете.
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