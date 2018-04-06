Переговоры по Карачаганаку продлены на несколько месяцев

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Переговоры по урегулированию спора с акционерами Карачаганака продлены на несколько месяцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент агентства.

"По Карачаганакскому проекту у нас переговоры находятся в достаточно в активной фазе. Мы встречаемся практически ежедневно. В последний раз встречались вчера", - сообщил вице-министр.

При этом он отметил, что переговоры было решено продлить еще на несколько месяцев. "С учетом того, что переговоры достаточно масштабные и перечень вопросов, которые мы обсуждаем, тоже большой, мы договорились продлить меморандум до мая - июня. То есть мы еще взяли для себя 2-3 месяца на продолжение переговоров. Мы все-таки надеемся, что за это время мы сможем обо всем договориться", - подчеркнул Мирзагалиев.

Напомним, что в январе текущего года министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил о начале очередного раунда переговоров по Карачаганакскому спору. В целом общие подходы у нас выработаны. Мы должны только проработать механизмы, каким образом мы меж собой этот спор урегулируем. Но обе стороны демонстрируют явное желание договориться. Где-то мы уже друг другу навстречу идем", - сказал Бозумбаев.

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