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Перелеты по шести внутренним направлениям будут субсидировать в 2022 году в Казахстане

21.12.2021, 12:23 79561
Перелеты по шести внутренним направлениям будут субсидировать в 2022 году в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Авиакомпании SCAT, Qazaq Air и "Южное небо" будут выполнять субсидируемые рейсы в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Состоялся конкурс на 23 авиамаршрута, субсидируемых из Республиканского бюджета в 2022 году, в том числе 10 авиамаршрутов в Туркестан, по три - в города Кокшетау, Петропавловск, по два - в Балхаш, Урджар и Ушарал", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации РК.

 
В ведомстве разъяснили, что субсидирование авиамаршрутов проводится в целях обеспечения регулярными рейсами авиамаршрутов, которые носят социально значимый характер для развития региона, при этом не обеспечивающий уровень дохода для выполнения на коммерческой основе.
 

Перевозчиками на выполнение полетов по данным авиамаршрутам в 2022 году определены авиакомпании SCAT, Qazaq Air и "Южное небо". Стоимость авиабилетов будет составлять от 9 до 25 тысяч тенге", - добавили в КГА.

 

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Цены фьючерсов на газ в Европе могут превысить $3 тысячи за тысячу кубометров - аналитики

22.12.2021, 09:03 4846
Цены фьючерсов на газ в Европе могут превысить $3 тысячи за тысячу кубометров - аналитики
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Цены фьючерсов на газ в Европе в ближайшее время могут превысить и $3000 за тысячу кубометров. Такой прогноз дали аналитики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, 21 декабря цены январских фьючерсов на газ в Европе установили новый рекорд - в течение дня они пробили отметку в $2100 за тысячу кубометров. 
 
Таким образом рынок отреагировал на решение "Газпрома" не бронировать на вторник мощности газопровода Ямал - Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии. Эксперты удивляются логике европейских партнеров, считающих Россию поставщиком последней инстанции, отмечая при этом, что пассивность регуляторов и политиков Старого Света может привести к дальнейшему росту цен, пишет "Известия".
 
Цены фьючерсов на газ в Европе 21 декабря в моменте превышали рекордные $2175 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные индекса TTF на лондонской бирже ICE. Прежний максимум был зафиксирован 6 октября, когда стоимость фьючерса составляла $1937 за тысячу кубометров. В течение дня 21 декабря цены откатывались и ниже $1980. К закрытию торгов в 20.00 мск котировки были на уровне $2094.
 
Накануне стало известно о том, что "Газпром" не забронировал на вторник мощности газопровода Ямал - Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии и начался реверс из Германии в Польшу. Об этом свидетельствовали данные платформ GSA Platform и немецкого газотранспортного оператора Gascade.
 
21 декабря с началом "газовых суток" в 8.00 мск прямые поставки из польского участка в немецкий прекратились, а в 9.00 мск начался реверс в обратном направлении. Реверсные поставки с 9.00 до 12.00 мск незначительно колебались на уровне 120 тысяч кубометров в час.
 

Вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал - Европа - это коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет (с заполнением второй нитки "Северного потока - 2"), это абсолютно коммерческая ситуация", - прокомментировал происходящее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

Газпром" продолжает снижать бронирование мощностей газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу, 17 декабря, выкупала 27 млн кубометров, на субботу - 5,2 млн, на воскресенье - 4,2 млн, а на понедельник - 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал по 31,4 млн кубометров. Комментируя ситуацию, в компании отмечали, что "Газпром" "осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами".

 
Ранее компания не стала резервировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу Ямал-Европа на декабрь и использовала его на основе ежедневного бронирования. "Газпром" в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии. Также компания использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
 
Газопровод Ямал - Европа наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Магистраль протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Трубопровод может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. При этом долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по магистрали Ямал - Европа закончился в прошлом году, и на 2020/21 газовый год компания бронировала мощность через аукцион.
 
Хотя "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, о чем неоднократно говорили менеджеры и чиновники разных уровней, в Европе продолжают настаивать, что Старому Свету, возможно, понадобится больше российского газа, чем значится в контрактах. Об этом заявил в интервью испанской газете Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
 
Однако прекращение физических поставок природного газа из России по газопроводу Ямал - Европа - это чисто технический момент, напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
 

В декабре нынешнего года "Газпром" предпочитает бронировать мощности данного трубопровода по системе "на день вперед". И такое решение вполне понятно и обоснованно - начало зимы в России выдалось очень холодным, потребности в природном газе на внутреннем рынке растут, и первоочередная задача "Газпрома" - обеспечить голубым топливом отечественных потребителей. Кстати, именно на 21 декабря синоптики прогнозировали пик похолодания в Центральной России, вплоть до давно уже не регистрировавшейся отметки в минус 35 градусов по Цельсию. Поэтому неудивительно, что именно на вторник "Газпром" решил подстраховаться и сосредоточить свои усилия на снабжении внутренних потребителей", - сказал эксперт.

 
При этом работа газопровода Ямал - Европа не была остановлена - по нему газ перекачивается в реверсном режиме из Германии в Польшу, добавил он. Такое оперативное переключение заставляет предположить, что решение "Газпрома" не было сюрпризом для европейских партнеров, и они были о нем предупреждены, сказал Валерий Андрианов.
 

Возможность такого гибкого переключения - это еще один аргумент в пользу проекта "Северный поток - 2". При наличии такой мощной магистрали можно будет эксплуатировать газопровод Ямал - Европа в максимально гибком режиме, при необходимости прибегая и к реверсу. А вот "гибкость" тех рыночных механизмов, на которые делал ставку ЕС в своей энергетической политике, не прошла проверку нынешним ценовым кризисом, - отметил эксперт. - Интересно, привело ли решение "Газпрома" на день отказаться от транзита по маршруту Ямал - Европа к массовому развороту танкеров-газовозов с катарским и американским СПГ в сторону ЕС? Ведь именно в "гибкой" торговле СПГ видели панацею против "монополизма" "Газпрома" в Европе. И где теперь эти "борцы с монополизмом"? Где дополнительные поставки сжиженного газа или увеличение перекачки по трубопроводам из Норвегии и Северной Африки?"

 
К новому витку роста цен на газ изначально привели словесные интервенции немецких регуляторов, напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
 

Заявление главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна [16 декабря] о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток - 2", вероятно, не произойдет в первой половине 2022 года, привели к возобновлению роста цены фьючерсов на газ. А это в свою очередь оказало влияние на снижение спроса и динамику поставок по магистрали Ямал - Европа. Об этом говорили и в самом "Газпроме"", - указала эксперт.

 
Действительно, о влиянии цен на спрос упоминал глава финансового департамента российского газового монополиста Александр Иванников.
 
Опрошенные "Известиями" аналитики сходятся во мнении, что рекорд 21 декабря - не предел.
 

Зима, по большому счету, только начинается. Естественно, в зависимости от погоды и доступности газа на рынке возможны колебания, но тенденция скорее будет в сторону роста, чем снижения. Радикально картину может изменить только резкое увеличение предложения. А это возможно только при заключении дополнительных контрактов с Россией на импорт газа и запуске "Северного потока - 2", либо перенаправлении больших объемов СПГ из Азии в Европу", - считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

 
Вскоре стоимость фьючерсов может пробить отметку и $2500, и $3000 за тысячу кубометров, если европейские регуляторы будут проявлять пассивность, спрогнозировал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, любая словесная интервенция о возможном запуске "Северного потока - 2" может значительно снизить цены, пишет издание.
 

Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

21.12.2021, 20:52 33031
МОСКВА. 21 ДЕКАБРЯ - Стоимость январского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла 170,3 евро за МВт-ч, что составляет более 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубических метров по текущему курсу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это исторический рекорд. Предыдущий рекорд стоимости фьючерсов на газ был установлен 6 октября - 1,9 тысячи долларов за 1 тысячу кубических метров, сообщает РБК.
 
Накануне цена на газ в Европе на пике достигла 1758 долларов, но затем опустилась до 1675 долларов.
 
Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу. Причина - политика перехода на экологически чистую энергию. По мнению аналитиков Forbes, рост цен на газ может вынудить предприятия начать использовать уголь. При этом применение твердого топлива в Европе затруднено. В короткие сроки возникнет дефицит нефти и угля. 
 

Мангистауская РЭК сообщила о погашении своих облигаций на сумму более 4 млрд тенге

21.12.2021, 17:38 47821
Мангистауская РЭК сообщила о погашении своих облигаций на сумму более 4 млрд тенге
Фото: lada.kz
АКТАУ. 21 ДЕКАБРЯ - АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" сообщило о погашении своих облигаций, информирует Казахстанская фондовая биржа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает KASE, АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" сообщило бирже о погашении 21 декабря 2021 года своих облигаций KZ2C00003432 (MREKb9), в рамках которого выплачено последнее 13-е купонное вознаграждение по указанным облигациям.
 

Согласно названному сообщению общая сумма выплат по указанным облигациям составила 4 млрд 613 млн 613 тыс. 823,42 тенге, в том числе основного долга (суммарной номинальной стоимости облигаций) - 4 млрд 541 млн 999 тыс. 232,36 тенге, 13-го купонного вознаграждения - 71 млн 614 тыс. 591,07 тенге", - говорится в сообщении биржи.

 
Как сообщалось ранее, АО "Астана - РЭК" получило необоснованный доход в размере 484 млн 137 тыс. 980 тенге, в связи с чем департамент в целях восстановления прав потребителей и возврата необоснованно полученного дохода вводит временный компенсирующий тариф на электроэнергию с 1 декабря 2021 года.
 

Kaspi Bank выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за III квартал 2021 года

21.12.2021, 16:52 51766
Kaspi Bank выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за III квартал 2021 года
Фото: afk.kz
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за третий квартал 2021 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации биржи, Kaspi Bank, облигации которого находятся в официальном списке KASE, сообщил о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 20 декабря 2021 года.
 

Акционеры... приняли решение о выплате с 20 декабря 2021 года дивидендов по простым и привилегированным акциям банка за третий квартал 2021 год в размере 1 870 тенге на одну акцию", - говорится в сообщении биржи.

 
Как сообщалось ранее, по месячному росту в ноябре в тройке лидеров оказался Kaspi Bank, рост на 86,2% - до 69 млрд тенге.
 
В АО "Kaspi Bank" дали ответы на вопросы казахстанцев о мобильных переводах, которых коснулись поправки в налоговом законодательстве страны.
 

Облигации на 55 млрд тенге разместил на бирже холдинг "Байтерек"

21.12.2021, 16:14 55831
Облигации на 55 млрд тенге разместил на бирже холдинг "Байтерек"
Фото: baiterek.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" разместил на бирже долговые бумаги на 55 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба холдинга, "Байтерек" успешно разместил на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" десятилетний выпуск облигаций общим объемом 55 млрд тенге по ставке доходности 11% годовых. 
 

Облигации холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 104%. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов агропромышленного комплекса и закупа предметов лизинга для дальнейшей передачи в финансовый лизинг субъектам АПК через дочерние структуры холдинга - АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс", - проинформировали в пресс-службе.

 
Финансовым консультантом и андеррайтером по данным сделкам выступило акционерное общество Freedom Finance.

Как сообщалось ранее, холдинг "Байтерек" пополнил Нацфонд на 10,6 млрд тенге, полученных от приватизации.

Напомним также, что в Казахстане просили увеличить кредитование сева на 80 млрд тенге. В качестве решения предлагалось правительству задействовать механизмы по привлечению финансирования: либо трансферт из Нацфонда. Или холдинг "Байтерек" мог бы разместить облигации, которые выкупит Нацбанк.
 
АО "НУХ "Байтерек" - интегрированный институт развития, направленный на поддержку предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение населения страны жильем. Кредитные рейтинги холдинга по результатам обзора Moody's - "Baa2", прогноз "Стабильный", Fitch - "BBB", прогноз "Стабильный". Конечным бенефициаром холдинга является правительство Республики Казахстан.
 

В ФМС рассказали, насколько вырастут платежи по ОСМС в 2022 году

21.12.2021, 14:30 64186
В ФМС рассказали, насколько вырастут платежи по ОСМС в 2022 году
Фото: пресс-служба Фонда социального медстрахования.jpg
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Фонде медицинского страхования рассказалиЮ насколько вырастут платежи по ОСМС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 1 января в связи с повышением МЗП и МРП изменятся размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, сообщил ФМС на своей странице в Фейсбуке.
 
Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге.
 
Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге. 
 
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге. 
 
ЕСП составит:
 
- для жителей города - 1 МРП, или 3063 тенге;
 
- для жителей села - 0,5 МРП, или 1531,5 тенге. 
 
- Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс. тенге
 
Также отмечается, что государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге.
 

Казахстан и Кыргызстан договорились о поставках овощей на сумму $1 млн

21.12.2021, 13:04 74656
Казахстан и Кыргызстан договорились о поставках овощей на сумму $1 млн
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова в Кыргызстан компании Казахстана и Кыргызстана договорились о поставке на рынок РК ранних овощей (морковь, капуста) из КР на сумму $1 млн, сообщили в Минторговли РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, был заключен экспортный контракт на поставку в Кыргызстан пищевой продукции (лапша быстрого приготовления).
 
Было также подписано лицензионное соглашение на принятие, применение, перевод и распространение национальных стандартов между РГП "КазСтандарт" МТИ РК и Центр по стандартизации и метрологии Министерстве экономики и финансов КР.
 
На встрече с председателем кабинета министров - руководителем Администрации президента КР Акылбеком Жапаровым обсужден ход мероприятий по созданию приграничного индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на базе пункта пропуска "Карасу". Было отмечено, что на базе ИТЛК будут создаваться совместные предприятия легкой промышленности (в том числе, текстиля), деревообработки, строительных материалов и т.д.
 
Стороны также обсудили процесс формирования внутренней товаропроводящей сети и проекта по созданию ОРЦ в Кыргызстане и их дальнейшей интеграции в Евразийскую товаропроводящую систему (совместный план мероприятий по созданию и функционированию ОРЦ на территории Кыргызской Республики был подписан ранее). 
 

Создание системы хранения и логистики, по нашим оценкам, позволит нарастить экспорт плодоовощной продукции из Кыргызстана в 2 раза с $90 млн до $175 млн. Кроме того, это позволит снизить потери плодоовощной продукции с 40 до 10%", - отметил Бахыт Султанов.

 
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-октябрь 2021 года составил $795,1 млн, что на 13% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($703,7 млн).
 
Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-октябрь 2021 года вырос на 10,6% и составил $519,9 млн.
 
Основными товарами экспорта из Казахстана в Кыргызстан являются: природный газ, табачные изделия, воды (включая минеральные и газированные), уголь каменный, золото, а также легковые автомобили, нефтепродукты и предметы гигиены для женщин и детей.
 
Потенциал наращивания казахстанского экспорта в Кыргызстан оценивается в более $230 млн (190 позиций), в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, пищевая отрасль, строительные материалы, химическая продукция.
 
Импорт в Казахстан из Кыргызстана за январь - октябрь 2021 года вырос на 17,7% и составил $275,1 млн.
 
Основными товарами импорта в Казахстан из Кыргызстана являются: руды и концентраты драгоценных металлов, стекло полированное, мучные кондитерские изделия, пластмассовая тара, керамическая плитка, молоко и сливки сгущенные и сухие.

 

Казахстан установит минимальный уровень цен на алкоголь, ввозимый из стран ЕАЭС

21.12.2021, 11:20 83461
Казахстан установит минимальный уровень цен на алкоголь, ввозимый из стран ЕАЭС
Фото: brasserie-ardoise.fr
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года установят минимальные цены для отдельных видов алкоголя, импортируемого из стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правительство Республики Казахстан утвердило отдельные виды товаров, в отношении которых с 1 января 2022 года будет применяется минимальный уровень цен. Регулирование коснется цен на ряд алкогольной продукции, в частности:
 
 - спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более;
 
 - коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;
 
 - водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью два литра или менее;
 
 - спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах емкостью более двух литров.
 

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