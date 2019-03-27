Первый из четырех гидроагрегатов Шардаринской ГЭС введут в эксплуатацию в декабре

Туркестан. 28 ноября. Kazakhstan Today - В декабре текущего года будет введен в эксплуатацию первый из четырех гидроагрегатов на Шардаринской ГЭС, передает Kazakhstan Today.





В данное время на станции успешно завершены испытания технологического оборудования и проведены основные строительно-монтажные работы", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".





Как отметили в компании, в рамках программы коренной модернизации Шардаринской ГЭС до марта 2020 года планируется замена всех четырех гидроагрегатов станции. Общая стоимость проекта составляет 38 млрд тенге. Финансирование осуществляется на 32% за счет собственных средств, 68% - за счет заемных. Подрядчиком проекта выступает австрийско-германская компания AndtitzHidroGmbX.





Шардаринская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1967 году с установленной мощностью 100 МВт и четырьмя агрегатами. При нормативном сроке службы 25 лет технологическое оборудование станции эксплуатируется более 50 лет, износ оборудования составил к началу проекта модернизации почти 100%. Часть электрооборудования, установленного на гидростанции, на заводах-изготовителях уже не выпускается и снята с производства.





По информации пресс-службы, с вводом в эксплуатацию первого гидроагрегата параллельно идут строительные работы по второму агрегату, который будут устанавливать после запуска первого. Одновременно начнется демонтаж третьего. Согласно утвержденному графику, в это время будут работать первый (новый) и четвертый старый агрегат. Таким способом, согласно плану работ, предполагается обновить все четыре гидроагрегата.





Масштабная реконструкция позволит увеличить мощность ГЭС на 26% - с нынешних 100 до 126 МВт. Дополнительно ежегодно будет производиться 57 млн кВт-ч. Новое оборудование позволит увеличить срок службы гидростанции до 35-40 лет, повысит надежность эксплуатации ГЭС и снизит уровень аварийности", - проинформировали в пресс-службе.





По словам специалистов АО "Самрук-Энерго", проект имеет большое значение для обеспечения электроэнергией энергодефицитной Туркестанской области и повышения эффективности использования водных ресурсов в регионе.





АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева", АО "Шардаринская ГЭС" и другие.





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