ПМЭФ-2022: рассмотрены вопросы расширения сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Евразийская экономическая комиссия рассматривает сотрудничество со странами Африки, региональными и субрегиональными объединениями этого континента как важное и приоритетное направление международной деятельности Союза, которое необходимо активизировать, в первую очередь с участием деловых кругов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев в ходе бизнес-диалога "Россия - Африка", состоявшегося 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

У нас не только огромные возможности для взаимодействия. Сегодня достаточно остро стоят и общие проблемы, которые создают объективные условия для того, чтобы сотрудничество становилось более интенсивным, более насыщенным и чтобы наши экономики сближались. Прежде всего у нас, если говорить языком бизнеса, очень хорошая "кредитная история". Может быть, у нас еще небольшой объем товарооборота, но наши отношения не омрачены какими-либо конфликтами. Мы легко находим общий язык с нашими африканскими партнерами, и это взаимное доверие сегодня дорогого стоит", - отметил Сергей Глазьев.

По мнению министра, важнейшими задачами в этом направлении являются укрепление экономических связей и создание условий для раскрытия конкурентных преимуществ.

Учитывая тот факт, что вместе с азиатскими и африканскими партнерами ЕАЭС доминирует в мире по производству биржевых товаров, работа Комиссии по созданию общего биржевого пространства с участием этих регионов способствовала бы выравниванию условий торгово-экономического обмена со странами Запада, сделала бы их более справедливыми, нацеленными на формирование нового мирохозяйственного уклада на основе международного права, уважения суверенитета, справедливости, взаимовыгодности", - заявил представитель ЕЭК.

Сергей Глазьев также отметил, что качество взаимодействия с партнерами из Африки следовало бы поднять до уровня диалога ЕАЭС с ШОС и АСЕАН, в том числе в части проработки вопроса создания новой валютно-финансовой и торгово-экономической архитектуры. Эта тема обсуждалась в рамках соответствующих дискуссий в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума (гиперссылки).

Также в рамках Петербургского международного экономического форума обсуждались вопросы расширения сотрудничества стран ЕАЭС с партнерами из Латиноамериканского региона в условиях трансформации мировой экономики. Евразийскую экономическую комиссию представил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, который в ходе своего выступления отметил необходимость укрепления сотрудничества между ЕАЭС и Латиноамериканским регионом в целях преодоления торговых барьеров, которые возникли в условиях западной санкционной политики.

ЕАЭС и Латинскую Америку связывает развитая инфраструктура взаимодействия - сеть меморандумов о сотрудничестве, в том числе и с большей частью международных организаций, которые объединяют практически все страны Латиноамериканского региона. Однако нам многое предстоит еще сделать для того, чтобы получать экономический эффект в виде уверенного роста товарооборота, отвечающего нашему экономическому потенциалу, и эта работа должна строиться в соответствии с новой экономической реальностью", - сказал Сергей Глазьев.

По мнению министра, необходимым изменением, способным поднять торговлю между ЕАЭС и Латинской Америкой на качественно новый уровень, мог бы стать переход на новую валютную систему товарных расчетов.

Мы стоим перед необходимостью создания новой мировой расчетной валюты, основанной на международном праве, для того чтобы избегать дальнейших потерь из-за санкций", - подчеркнул представитель комиссии.

Говоря о возрастающей роли БРИКС в процессе формирования более справедливого и устойчивого мирового порядка, Сергей Глазьев, как и другие спикеры сессии, предположил, что это межгосударственное объединение могло бы стать "ядром", которое бы запустило новую валютно-финансовую и торгово-экономическую архитектуры.

БРИКС включает в себя страны, находящиеся как в Евразии, так и в Латинской Америке, Африке. И это потенциально больше, чем весь западный мир по населению, экономике и научно-техническому потенциалу. Однако необходимо создать эффективные структуры для деятельности этого объединения", - заявил министр.