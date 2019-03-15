Алматы. 20 декабрь. Kazakhstan Today - По итогам 11 месяцев казахстанские застройщики ввели в эксплуатацию 59,7 тысячи новых квартир в многоэтажках, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz, передает Kazakhstan Today.





Несмотря на увеличение ввода нового жилья в эксплуатацию, объем общей кубатуры многоквартирных зданий сократился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Это говорит о том, что застройщики увеличили масштабы строительства многоквартирного жилья эконом-класса.

"Ценовая политика на рынке новых квартир стабилизировалась. За год цена на "квадрат" в новостройке в среднем по Казахстану увеличилась всего на 5%, до 266 тысяч тенге. При этом за аналогичный период объем сделок по квартирам в многоэтажках вырос на 13%, а курс доллара - на 11%", - сообщают аналитики Ranking.kz.





В крупнейших городах Казахстана, по данным статкомитета, наблюдается даже снижение цен на первичном рынке квартир.





В Актау цены сократились на 4,2%, в Кокшетау - на 4,5%, в Павлодаре и Петропавловске - сразу на 24%. Это можно объяснить масштабным строительством бюджетного жилья по госпрограммам.





Уровень эффективности господдержки жилстроя в формате ГЧП начал повышаться. Основной канал финансирования направлен на формирование платежеспособного спроса и на аудиторию с устойчивой финансовой моделью постепенного накопления первоначальных средств через ипотечные инструменты. За период с октября 2017-го по октябрь 2018 года объем банковских займов на приобретение жилья вырос на 17,2% (на 184,6 миллиарда тенге), причем высокая активизация ипотечного рынка наблюдается во всех регионах Казахстана.





В Алматинской области за год рынок ипотеки прибавил сразу 42,5% в денежном выражении. В Астане, Атырауской и Западно-Казахстанской областях объем ипотечных займов через БВУ за указанный период увеличился на четверть.





При системном взаимодействии институтов развития с застройщиками на рынке жилстроя, очевидно, стабилизируются цены на недвижимость - как минимум, в сегменте бюджетной недвижимости. Кроме этого, сохранится долгосрочный тренд на повышение уровня доступности нового жилья для населения с невысокими доходами.





С одной стороны, формируются прозрачные механизмы ценообразования строительства в заданном ценовом диапазоне; с другой - средний чек на покупку жилья по госпрограммам. При этом застройщики получают гарантированный сбыт, что также снижает себестоимость строительства, отмечают эксперты.





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