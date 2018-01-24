Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В 2017 году в Казахстане сданы в эксплуатацию 11,2 млн квадратных метров жилья, передает Kazakhstan Today.

"Сданы в эксплуатацию 11,2 млн квадратных метров жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%. Общий ввод жилья к годовому плану программы выполнен на 111% (план 10,1 млн квадратных метров). Всего было построено 100,8 тыс. жилищ, из них за счет частного сектора 75,8 тыс. жилищ или 75% от общего объема, за счет госинвестиций введено 25 тыс. квартир (25% от объема)", - отметил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании правительства РК.

Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана (2,4 млн квадратных метров) и Алматы (1,9 млн квадратных метров), Мангистауская (833 тыс. квадратных метров) и Актюбинская (792,3 тыс. квадратных метров) области.

Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской (42,4%), Южно-Казахстанской (36,2%), Костанайской (35,9%) и Павлодарской (31,2%) областях.

Как сообщил министр по инвестициям и развитию, по итогам 2017 года в жилищное строительство всего было инвестировано 979,8 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 18%.

Доля частных инвестиций составила 825,8 млрд тенге, или 84,3% от общего объема, государственных инвестиций - 154 млрд тенге, или 15,7% от общего объема.

"В рамках первого направления программы "Нурлы жер" в регионах в 2017 году начато строительство 5391 квартир арендного жилья без выкупа (288,7 тыс. квадратных метров) для социально уязвимых слоев населения, из них обеспечен ввод 2620 квартир (146,5 тыс. квадратных метров)", - рассказал о xоде реализации программы Женис Касымбек.

В текущем году по данному направлению программы планируется построить 184,5 тыс. квадратных метров, или 3507 квартир.

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