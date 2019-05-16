Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - По итогам 2018 года объем рынка онлайн-торговли в Казахстане вырос в 1,5 раза и составил 269 млрд тенге, сообщил в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК А. Мамина министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.





По его информации, по итогам 2018 года объем рынка онлайн-торговли в Казахстане вырос в 1,5 раза и составил 269 млрд тенге. Доля электронной торговли равна 2,9%. Количество активных покупателей возросло в 2 раза и составило 2,3 млн человек. На рынке функционирует более 1 700 самостоятельных интернет-магазинов, порядка 20 электронных торговых площадок (маркетплейс), которые дают возможность более 1 млн субъектам МСБ продавать свой товар.

Структура рынка электронной коммерции в Казахстане состоит из 68% торговли товарами и 32% - услугами. Среди товаров большим спросом пользуются строительные материалы, бытовая техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг - продажа авиа- и железнодорожных билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.

Р. Даленов проинформировал, что в Казахстане объем электронной торговли продуктами питания и сельскохозяйственными товарами составляет 15,4 млрд тенге и занимает 4% от всей электронной торговли товарами.

Электронная торговля не имеет территориальных границ. Поэтому для наших отечественных сельхозпроизводителей это безграничная возможность занять новые рынки, найти своего покупателя. Интернет-торговля - это отличная возможность для развития торговли на селе", - подчеркнул министр национальной экономики. Казахстан находится в очень удобном географическом положении между Китаем и Европой, имеются все инфраструктурные и процедурные возможности для перенаправления существующих объемов интернет-посылок через территорию Казахстана.

2 апреля 2019 года принят закон по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности , где заложены системные меры по дальнейшему развитию электронной торговли. В частности, на законодательном уровне закреплено понятие "электронной коммерции". Оно включает в себя торговлю товарами и услугами. Усилен институт защиты прав потребителей. Теперь покупатель в электронной торговле защищен в той же мере, что и в обычной торговле. Упрощен порядок декларирования товаров на экспорт. Также определены границы прав и обязанностей участников электронной торговли.

Для стимулирования онлайн-торговли предусмотрены налоговые льготы (снижение ИПН и КПН на 100%) до 2023 года. На их получение подано 509 заявок от субъектов бизнеса. Для развития безналичных платежей предусмотрено налоговое стимулирование по возмещению государством в счет уплаты налогов затрат на покупку онлайн контрольно-кассовых машин и ERP системы (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия). Возмещение предусмотрено до 120 тыс. тенге в течение двух лет. Для развития моментальных платежей Национальным банком внедрен проект, позволяющий использовать мобильный телефон в качестве средства оплаты (с 7 сентября 2018 года). Важными факторами развития электронной торговли являются наличие доступной и высокотехнологической инфраструктуры. Поэтому законодательно упрощен порядок декларирования товаров на экспорт. Теперь почтовые документы признаны в качестве декларации", - сообщается на официальном портале премьер-министра.

О развитии инфраструктуры и сервисов для е-коммерции доложил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. Плановый показатель доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли выполнен и составил 2,9%, в 2025 году электронная торговля составит 24% розничных продаж. Кроме того, количество онлайн-покупателей в 2018 году составило 2,32 млн человек. Соответственно, к 2025 году этот показатель достигнет 15 млн человек. В 2018 году в электронной торговле было создано 43 тыс. рабочих мест.

В прошлом году были приняты меры по совершенствованию законодательства в сфере электронной торговли. В результате в новый Налоговый кодекс были введены удобные для бизнеса нормы, расширен понятийный аппарат, одобрен принцип защиты прав потребителей.

Интернет напрямую влияет на развитие электронной торговли. Поэтому министерством реализуются проекты по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологиям волоконно-оптических линий связи и сетям беспроводного доступа по таким технологиям как, LTE и спутниковым технологиям. В результате создания необходимой телекоммуникационной инфраструктуры в 2022 году 100% сельских населенных пунктов будут обеспечены широкополосным доступом к Интернету", - отметил А. Жумагалиев.

Проведена работа по обучению цифровым навыкам около 12,3 млн человек по 4 направлениям (базовые цифровые навыки, навыки open gov, навыки e-gov, навыки e-commerce). Эта работа будет продолжена и в текущем году. В рамках имеющихся задач ведется формирование мобильных платежных систем, снижение ставок взаиморасчетов и развитие безналичных платежей, что способствует снижению теневой торговли. Благодаря проводимым мероприятиям рынок электронной коммерции Казахстана демонстрирует стабильный ежегодный рост. Только в прошлом году на казахстанских интернет-сайтах продажи электронной торговли выросли на 34%. К 2025 году ожидается увеличение на 282%.

Отмечено, что ежегодно увеличивается количество отечественных и зарубежных посылок. Казахстан, в силу удобного географического расположения, имеет высокий транзитный потенциал в рамках электронной торговли. Казахстан - самый короткий путь между Европой и Китаем. Для использования транзитного потенциала страны проводится работа по запуску бондовых складов (Прим. - Склад, приписанный к определенной таможне, на котором можно хранить импортные товары), заключению договоров и соглашений с почтовыми операторами других стран, а также с крупнейшими торговыми интернет-площадками. По прогнозам МЦРОАП РК, объемы перевозок посылок из Китая в Россию и страны Европейского Союза будут расти в геометрической прогрессии. Объем транзита почтовых отправлений через Казахстан в 2025 году должен увеличиться в 12 раз и оценочно составит свыше 800 млн посылок.

Учитывая мировой опыт в торговле сельхозтоварами через Интернет, для стимулирования и увеличения экспорта сельхозпродукции, необходим вывод отечественного агробизнеса на крупные торговые интернет-площадки.

Как сообщил председатель правления АО "Казпочта" С. Сарсенов, на сегодняшний день в Казахстане внедрена вся современная инфраструктура почтовой сферы. В городе Алматы установлена автоматизированная сортировочная машина, способная переработать до 120 тыс. посылок. Запущены Fullfilment центры (прим. - логистический центр, где владелец интернет-магазина может получить полный цикл услуг, начиная от приемки и обработки товара до упаковки, хранения и отправки его клиентам) и центры электронной коммерции. Обновлен транспортный парк. Запущен интернет-эквайринг "Рaypost" для приема платежных карточек и электронных денег при оплате онлайн-заказов с полным спектром почтово-логистических услуг. Вместе с тем, продолжается работа по развитию сети супермаркетов посылок. Сокращено время получения посылок с 20 минут до 2 минут. На сегодняшний день работают 214 супермаркета и 151 почтомат.

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