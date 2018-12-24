По итогам двух сессий KASE средневзвешенный курс тенге составил 371,68 тенге за доллар

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По итогам двух сессий KASE средневзвешенный курс тенге составил 371,68 тенге за доллар24.12.2018
Экономика  15:59

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, понизился на 0,33 тенге и составил 371,68 тенге за доллар (+0,33 тенге), передает Kazakhstan Today.


Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 371,68 тенге за доллар (+0,33 тенге), суммарный объем торгов - 190 300 тыс. USD (-162 000 тыс. USD.), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+2 в тенге (USDKZT_SPT) составил 371,22 тенге за доллар США при объеме торгов 109 850 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 424,20 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4427 тенге за рубль при объеме торгов 25 100 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 22 банка.
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