По итогам двух сессий KASE средневзвешенный курс тенге составил 372,49 тенге за доллар

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению с пятницей (14 декабря), понизился на 1,18 тенге и составил 372,49 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 372,49 тенге за доллар (+1,18 тенге), суммарный объем торгов - 101 750 тыс. USD (-101 950 тыс. USD), говорится в сообщении на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 372,39 тенге за доллар США при объеме торгов 82 700 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5509 тенге за рубль при объеме торгов 39 300 тыс. рублей.





В торгах приняли участие 23 банка.





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