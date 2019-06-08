По итогам I квартала товарооборот между Турцией и Казахстаном увеличился на 53%

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанско-турецкие отношения в фазе активного роста: товарооборот между странами увеличился на 53% за год, сообщает Finprom.kz, передает Kazakhstan Today.

По итогам первого квартала текущего года товарооборот между Турцией и Казахстаном составил $631,7 млн, увеличившись на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($412,9 млн). После снижения товарооборота с Турцией в 2016 году наблюдается положительная тенденция по текущий момент.

Основную долю в товарообороте составляет экспорт - 74,3%: так, за три месяца из РК в Турцию было экспортировано товаров и продукции на сумму $469,6 млн. Импорт из Турции, в свою очередь, составил всего 25,7%, или $162,1 млн.

В сентябре прошлого года в ходе визита Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию была достигнута договорённость о повышении двустороннего товарооборота до $5 млрд в год, против $2 млрд по итогам прошлого года.

Вместе с тем наблюдается рост валового притока прямых иностранных инвестиций из Турции в РК. За 12 месяцев 2018 года приток ПИИ увеличился на 2,1% за год и достиг $300,3 млн. За аналогичный период предыдущего года сумма составляла $294 млн, при снижении на 13,1% год-к-году.

За последние пять лет наибольшая сумма прямых иностранных инвестиций из Турции в РК наблюдалась в 2016 году: $338,4 млн, прирост более чем в 2,3 раза за год.

По состоянию на конец декабря 2018 года внешние обязательства РК перед инвесторами Турции составили $935,9 млн, увеличившись на 6,4% год к году. По видам финансирования основную долю занимают прямые инвестиции - 69,5%, или $650,5 млн, а 30,5% приходится на другие инвестиции.

Наиболее привлекательной сферой для турецких инвесторов является строительство: на конец 2018 года сумма обязательств РК перед инвесторами Турции в этом секторе составила $145,7 млн. Также инвесторы активно вкладываются в сферу финансовой и страховой деятельности ($83,8 млн) и в сферу услуг по проживанию и питанию ($61,2 млн).

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