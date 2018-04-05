По итогам I квартала в Казахстане на 7% подорожали лекарства

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - По итогам I квартала в Казахстане на 7% за год подорожали лекарства и прочие фармацевтические препараты, передает Kazakhstan Today.

По информации Energyprom.kz , самый резкий скачок цен настиг жителей Алматинской, Мангистауской и Атырауской областей - более чем на 10%.

По итогам I квартала 2018 года цены на фармацевтическую продукцию выросли на 2% - к предыдущему кварталу, и на 6,6% - к аналогичному периоду годом ранее.

Самый заметный годовой рост цен зафиксирован в сегменте гормональных препаратов - сразу на 20,5%. Также сильно подорожали анальгетики - на 12,7% за год, и желудочные средства - на 9,1% год-к-году.

Среди регионов сильнее всего ощутили удорожание жители Алматинской области - сразу на 14% за год.

Также высокие темпы роста цен отмечены в Мангистауской (+11,9% за год) и Атырауской (+10,9%) областях.

Практически не изменилась стоимость лекарств в ВКО - всего +0,9% год-к-году.

Фармацевтические корпорации в РК произвели за 2 месяца 4,12 тысячи тонн лекарств - это сразу на 45,4% больше, чем годом ранее. Наибольший объем, традиционно, пришелся на Алматинскую область и Алматы (49,9% и 19,3% от РК, соответственно), а также - ЮКО (13,2% от РК).

В ключевой тройке регионов работают такие крупные компании, как ТОО "АбдиИбахим ГлобалФарм", ТОО "Kelun-KazPharm", ТОО "Dolce" (Алматинская область), Алматинская Фармацевтическая Фабрика "Нобел", ТОО "Аврора", ТОО "Cheminnova Alimor Kazpharm", ТОО "Rapid-Alimor Pharm Industries", ТОО "Dosfarm" (Алматы), ТОО "Зерде-Фито", АО "Химфарм" (ЮКО), и прочие.

В стоимостном выражении производство основных фармацевтических продуктов достигло 13,19 млрд тенге за январь-февраль 2018, на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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