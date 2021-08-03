По итогам июля годовая инфляция в Казахстане составила 8,4%

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Инфляция в Казахстане в июле 2021 года составила 0,7%, с начала года - 5,3%, годовая инфляция - 8,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Согласно данным Бюро национальной статистики, за июль цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные - на 0,5%, платные услуги - на 0,8%.

Повышение цен отмечено на капусту белокочанную на 12,6%, свеклу - на 9,1%, лук репчатый - на 8,2%, масло подсолнечное - на 4,2%, мясо птицы - на 3%, крупу гречневую - на 2,6%, конину - на 2,5%, баранину - на 2,4%, говядину - на 2,2%, свинину, чай - по 2%, яйца - на 1,3%, сахар-песок - на 1%, муку - на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 4,1%, минеральная и питьевая вода - на 1,2%, алкогольные напитки - на 0,8%, прохладительные - на 0,7%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 20%, помидоры - на 14,8%, огурцы - на 11,9%, чеснок - на 6,8%, бананы - на 2,5%, морковь - на 2,2%", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, прирост цен на бытовые приборы составил 1,7%, строительные материалы, посуду - по 0,9%, мебель и предметы домашнего обихода - 0,6%, моющие и чистящие средства - 0,5%, одежду и обувь, товары личного пользования - по 0,4%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 2,1%, дизельное топливо - на 2%, бензин - на 0,9%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 1,1%, общественного питания - на 0,8%, организации комплексного отдыха - на 0,7%, парикмахерских и салонов красоты, гостиниц - по 0,4%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 9,9%, такси - на 1,2%", - продолжили в пресс-службе.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 5%, холодную воду - на 1%, водоотведение - на 0,7%. Оплата за содержание жилья подорожала на 1,5%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства