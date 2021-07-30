По итогам полугодия экономика ЕАЭС демонстрирует поступательный рост

МОСКВА. 29 ИЮЛЯ - По итогам I полугодия 2021 года экономика Евразийского экономического союза демонстрирует поступательный рост, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем промышленного производства ЕАЭС составил около 620 миллиардов долларов и увеличился на 4,4% по сравнению с I полугодием 2020 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Объем производства обрабатывающей промышленности составил 402 миллиарда долларов и вырос на 6,5%.

Рост промышленного производства отмечен в Беларуси - на 10,4%, в России - на 4,4%, в Армении - на 2,1%, в Казахстане - на 1,5%. В Кыргызстане объем промышленного производства снизился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Для сравнения: в Европейском союзе в январе - мае 2021 года промышленное производство увеличилось на 0,5%, а в Китае в I полугодии 2021 года прирост составил 15,9%.

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