По итогам прошедшей недели курс тенге укрепился незначительно - Нацбанк

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 13 по 20 сентября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов 20 сентября рыночный курс тенге сложился на уровне 386,70 тенге за доллар США, укрепившись незначительно (с 386,71), сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

"На внешнем валютном рынке в период с 13 по 20 сентября 2019 года наиболее значимыми событиями стали решения по ставкам ряда центральных банков: ФРС США второй раз подряд снизила ставку до 1,75-2%, центральные банки Великобритании и Японии сохранили параметры денежно-кредитной политики без изменений, ключевые ставки остались на уровне 0,75% и (-)0,1%, соответственно. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии привела к сокращению 5% мировых поставок нефти. ФРС США была вынуждена предоставить ликвидность на рынке репо из-за резкого роста ставок на денежном рынке. Председатель Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера прокомментировал возможность заключения сделки по Брексит до наступления крайнего срока 31 октября. Начался подготовительный раунд торговых переговоров между США и КНР для встречи на высшем уровне в октябре. Эти факторы привели к ослаблению курса доллара США относительно валют развитых стран", - пояснили в пресс-службе финрегулятора.

В частности, российский рубль укрепился на 0,6% (с 64,38 до 63,99) на фоне резкого роста цен на нефть и повышенного спроса на национальную валюту перед налоговыми платежами.

Индийская рупия за неделю практически не изменилась (с 70,93 до 70,95), несмотря на подъем цен на нефть, поддержку национальной валюте оказало заявление правительства о решении снизить корпоративный налог для отечественных компаний с 30% до 22% с целью стимулирования экономического роста.

Мексиканское песо ослабло на 0,2% (с 19,41 до 19,45) на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки, а также сообщений о планируемой встрече между демократами от Палаты Представителей США с торговым представителем США Р. Лайтхайзером для обсуждения необходимости внесения изменений в текст соглашения USMCA.

Индонезийская рупия ослабла на 0,6% (с 13 967 до 14 055) на фоне роста цен на нефть и очередного снижения ключевой ставки до 5,25% третий месяц подряд.

Турецкая лира ослабла на 0,9% (с 5,69 до 5,74) на фоне неоправдавшихся ожиданий инвесторов по дальнейшему снижению ставки ФРС США, что могло бы поддержать валюты развивающихся рынков. Суд в Турции провел первые слушания по делу против двух журналистов Bloomberg, обвиняемых в попытке подорвать экономическую стабильность страны. Агентство по банковскому регулированию и надзору выпустило указание банкам переклассифицировать кредиты на сумму 46 млрд ($8,1 млрд) как неработающие, выделить достаточное резервирование для покрытия убытков.

Бразильский реал ослаб на 1,5% (с 4,09 до 4,15) на фоне решения центрального банка снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5%, отметив возможность дальнейшего снижения.

Южноафриканский ранд ослаб на 2,5% (с 14,58 до 14,94) на фоне опасений инвесторов о том, что ЦБ не будет смягчать денежно-кредитную политику для стимулирования экономики. Глава регулятора страны заявил, что будущие решения по ставке будут зависеть от статистических данных.

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