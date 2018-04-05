По итогам утренней и дневной сессий KASE средневзвешенный курс тенге составил 319,68 тенге за доллар

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с четверг, по сравнению со средой, укрепился на 0,20 тенге и составил 319,68 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,68 тенге за доллар (-0,20 тенге), суммарный объем торгов - 102 850 тыс. USD (-21 850 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 319,68 тенге за доллар США при объеме торгов 48 850 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 392,39 тенге за евро при объеме торгов 550 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5645 тенге за рубль при объеме торгов 49 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 24 банка.

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