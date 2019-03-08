Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней и дневной сессий KASE средневзвешенный курс тенге составил 378,12 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,12 тенге за доллар (-3,26 тенге), суммарный объем торгов - 132 300 тыс. USD (+56 250 тыс. USD).





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