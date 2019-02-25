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По итогам утренней сессии KASE cредневзвешенный курс тенге составил 370,37 тенге за доллар

07.12.2018, 11:42 7812
Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 банков.

По результатам торгов на спот-рынке cредневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 370,37 тенге за доллар (+0,39 тенге), объем торгов - 29 750 тыс. USD (-30 300 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

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