По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге cоставил 371,57 тенге за доллар

Астана. 8 октября. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.





В торгах приняли участие 18 банков.





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) cоставил 371,57 тенге за доллар, объем торгов - 38 900 тыс. USD.





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