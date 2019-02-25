Система Orphus

По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге cоставил 371,57 тенге за доллар

08.10.2018, 12:01 6268
Астана. 8 октября. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 18 банков.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) cоставил 371,57 тенге за доллар, объем торгов - 38 900 тыс. USD.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров