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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 319,67 тенге за доллар05.04.2018
Экономика  11:38

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD).

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,67 тенге за доллар (-0,21 тенге), объем торгов - 54 000 тыс. USD (+50 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
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