По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 319,68 тенге за доллар

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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 319,68 тенге за доллар06.04.2018
Экономика  11:40

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,68 тенге за доллар (0 тенге), объем торгов - 27 350 тыс. USD (-26,650 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
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