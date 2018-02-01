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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 322,73 тенге за доллар01.02.2018
Экономика  11:24
Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD), передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,73 тенге за доллар (-0,17 тенге), объем торгов - 17 900 тыс. USD (-5 350 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
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