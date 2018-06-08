По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 333,88 тенге за доллар

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 333,88 тенге за доллар (+0,80 тенге), объем торгов – 148 750 тыс. USD (+128 850 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

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