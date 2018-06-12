По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 334,54 тенге за доллар

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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 334,54 тенге за доллар12.06.2018
Экономика  11:44

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,54 тенге за доллар (+0,74 тенге), объем торгов - 36 700 тыс. USD (+16 850 тыс. USD).
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