Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 335,94 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 335,94 тенге за доллар (-0,05 тенге), объем торгов - 25 600 тыс. USD (-6 300 тыс. USD).
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