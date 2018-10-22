По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 365,93 тенге за доллар

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 16 банков.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 365,93 тенге за доллар (-0,50 тенге), объем торгов - 18 600 тыс. USD (-27 700 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.
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