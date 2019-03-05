По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 370,69 тенге за доллар

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам.



В торгах приняли участие 15 банков.



По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 370,69 тенге за доллар (+0,66 тенге), объем торгов - 14 000 тыс. USD (-8 400 тыс. USD).



По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства