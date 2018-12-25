Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник средневзвешенный курс тенге составил 370,75 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментами USDKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 25 декабря в США, Великобритании, Германии и Китайской Народной Республике (в Гонконге) (Christmas Day) и 26 декабря в Великобритании, Германии и Китайской Народной Республике (в Гонконге) (Boxing Day), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 370,75 тенге за доллар, объем торгов - 91 750 тыс. USD; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4325 тенге за рубль, объем торгов - 10 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 23 банка.

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