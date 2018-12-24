По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 372,31 тенге за доллар

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментами USDKZT_TOM, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 25 декабря в США, Великобритании, Германии и Китайской Народной Республике (в Гонконге) (Christmas Day) и 26 декабря в Великобритании, Германии и Китайской Народной Республике (в Гонконге) (Boxing Day). В торгах приняли участие 20 банков.

По результатам торгов на спот-рынке по доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+2 в тенге (USDKZT_SPT) составил 372,31 тенге за доллар, объем торгов - 80 450 тыс. USD.

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