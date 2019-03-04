По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 376,45 тенге за доллар

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.





Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 банков.





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,45 тенге за доллар (-1,28 тенге), объем торгов – 55 500 тыс. USD (+13 650 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.





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