По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 378,06 тенге за доллар

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам.





Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 банков.





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,06 тенге за доллар (-0,48 тенге), объем торгов – 41 850 тыс. USD (-33 100 тыс. USD).





По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства