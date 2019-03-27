По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,61 тенге за доллар

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.





Торги инструментами USDKZT_TOM и CNYKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с переносом выходного дня с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря, в Российской Федерации и Республике Казахстан. В торгах приняли участие 24 банка.





По результатам торгов на спот-рынке по доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+2 в тенге (USDKZT_SPT) составил 379,61 тенге за доллар, объем торгов - 85 750 тыс. USD.





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