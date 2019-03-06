По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 381,64 тенге за доллар

Алматы. 3 января. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.





Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. Торги инструментом RUBKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями в России. В торгах приняли участие 18 банков.





По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 381,64 тенге за доллар (-2,56 тенге), объем торгов - 30 500 тыс. USD (-6 600 тыс. USD).





По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.





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