По итогам утренней сессии на KASE средневзвешенный курс тенге понизился до 360,39 тенге за доллар

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, снизился на 0,27 тенге и составил 360,39 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 360,39 тенге за доллар (+0,27 тенге), объем торгов - 29 350 тыс. USD (-23 950 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

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