По итогам утренней сессии на KASE средневзвешенный курс тенге составил 331,87 тенге за доллар

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 331,87 тенге за доллар (+0,04 тенге), объем торгов – 19 900 тыс. USD (-36 400 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

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