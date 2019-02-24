По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 381,35 тенге за доллар

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам.

Торги инструментами CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 04 по 10 февраля в Китайской Народной Республике (Китайский Новый год, Праздник весны). В торгах приняли участие 17 банков.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 381,35 тенге за доллар (+1,29 тенге), объем торгов – 16 900 тыс. USD (-38 150 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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