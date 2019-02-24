По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 382,48 тенге за доллар

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментами CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 4 по 10 февраля в Китайской Народной Республике (Китайский Новый год, Праздник весны).

В торгах приняли участие 17 банков.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 382,48 тенге за доллар (-0,26 тенге), объем торгов – 32 800 тыс. USD (+15 900 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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