По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 377,54 тенге за доллар

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментом USDKZT_TОМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 18 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). В торгах приняли участие 17 банков.

По результатам торгов на спот-рынке по доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+2 в тенге (USDKZT_SPT) составил 377,54 тенге за доллар, объем торгов – 28 250 тыс. USD.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства