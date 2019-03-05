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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 376,54 тенге за доллар

04.03.2019, 11:50 7723
Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 банков.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,54 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 58 086 тыс. USD (-8 964 тыс. USD).
 
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
 

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