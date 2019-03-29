По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,21 тенге за доллар

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов KASE.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,21 тенге за доллар (+0,85 тенге), объем торгов – 36 260 тыс. USD (+12 950 тыс. USD).
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