По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,70 тенге за доллар

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментами CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 05 апреля в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших). В торгах приняли участие 16 членов KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,70 тенге за доллар (+1,41 тенге), объем торгов – 22 500 тыс. USD (-19 090 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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