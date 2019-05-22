По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 378,59 тенге за доллар

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам.

Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах принял участие 22 члена KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,59 тенге за доллар (-0,31 тенге), объем торгов – 56 790 тыс. USD (-25 720 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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