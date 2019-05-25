По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,46 тенге за доллар

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов KASE.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,46 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов – 28 457 тыс. USD (-119 903 тыс. USD).
Как сообщалось ранее, вчера по итогам двух сессий KASE cредневзвешенный курс тенге укрепился до 378,01 тенге за доллар.
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