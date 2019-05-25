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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,46 тенге за доллар

24.05.2019, 11:20 7426
Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов KASE.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,46 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов – 28 457 тыс. USD (-119 903 тыс. USD).

 

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