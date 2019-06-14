Система Orphus

По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 384,58 тенге за доллар

13.06.2019, 12:21 7129
Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах принял участие 23 члена KASE.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 384,58 тенге за доллар (+0,45 тенге), объем торгов – 86 150 тыс. USD (-19 450 тыс. USD).
 
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая